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В Італії скасували концерт відомого диригента через його підтримку Путіна
Італійська влада скасувала концерт Валерія Гергієва через його публічну підтримку Путіна. Проти виступу виступила Юлія Навальна та правозахисники.
Концерт класичної музики за участі російського диригента Валерія Гергієва, запланований на 27 липня в палаці Реджія-ді-Казерта поблизу Неаполя, був скасований після хвилі критики. Гергієв, який є художнім керівником Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі, давно відомий своєю підтримкою Володимира Путіна.
Як повідомило італійське агентство ANSA, захід скасували без пояснень. Представники Реджії підтвердили факт скасування в коментарі CBS News.
Проти проведення концерту виступили італійські парламентарі, правозахисники та російські опозиціонери. Серед них — Юлія Навальна, вдова Олексія Навального. Вона назвала Гергієва “прихильником режиму”, який допомагає Кремлю легітимізувати війну проти України, і підтримала рішення італійської сторони: “Це не радісна, але правильна новина”.
За словами Навальної, митці, які підтримують російську диктатуру, не повинні виступати в Європі. Вона також наголосила, що відмова від їх присутності — це “маленький, але важливий крок”.
Валерій Гергієв, якого раніше називали “диким генієм” на Заході, в останні роки зіткнувся з критикою через відмову публічно засудити війну Росії проти України. Через це йому вже забороняли виступати на провідних сценах, включно з Карнегі-холом у Нью-Йорку та Мюнхенською філармонією.
Російське МЗС різко відреагувало на скасування. Речниця Марія Захарова звинуватила Італію в “культурній цензурі” та заявила, що рішення ухвалено “під тиском України”.
Водночас італійська влада поки не дала офіційних коментарів щодо причин скасування концерту.