В Італії скасували концерт відомого диригента через його підтримку Путіна

Валерій Гергієв / © Фото з відкритих джерел

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Концерт класичної музики за участі російського диригента Валерія Гергієва, запланований на 27 липня в палаці Реджія-ді-Казерта поблизу Неаполя, був скасований після хвилі критики. Гергієв, який є художнім керівником Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі, давно відомий своєю підтримкою Володимира Путіна.

Як повідомило італійське агентство ANSA, захід скасували без пояснень. Представники Реджії підтвердили факт скасування в коментарі CBS News.

Проти проведення концерту виступили італійські парламентарі, правозахисники та російські опозиціонери. Серед них — Юлія Навальна, вдова Олексія Навального. Вона назвала Гергієва “прихильником режиму”, який допомагає Кремлю легітимізувати війну проти України, і підтримала рішення італійської сторони: “Це не радісна, але правильна новина”.

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За словами Навальної, митці, які підтримують російську диктатуру, не повинні виступати в Європі. Вона також наголосила, що відмова від їх присутності — це “маленький, але важливий крок”.

Валерій Гергієв та Володимир Путін. / © Фото з відкритих джерел

Валерій Гергієв, якого раніше називали “диким генієм” на Заході, в останні роки зіткнувся з критикою через відмову публічно засудити війну Росії проти України. Через це йому вже забороняли виступати на провідних сценах, включно з Карнегі-холом у Нью-Йорку та Мюнхенською філармонією.

Російське МЗС різко відреагувало на скасування. Речниця Марія Захарова звинуватила Італію в “культурній цензурі” та заявила, що рішення ухвалено “під тиском України”.

Водночас італійська влада поки не дала офіційних коментарів щодо причин скасування концерту.

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