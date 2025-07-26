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На військовому аеродромі в Росії знищено винищувач СУ-27: відео
Учбово-бойовий літак використовували для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.
У ніч проти 26 липня на військовому аеродромі «Армавір» у Краснодарському краї РФ згорів навчально-бойовий винищувач збройних сил РФ СУ-27УБ.
Про це повідомили в ГУР Міноборони.
На опублікованих кадрах видно, як хтось підходить до літака, а невдовзі спалахує його хвостова частина.
Полум’я розгорається дедалі більше, охоплюючи весь винищувач.
В українській військовій розвідці зазначили, що аеродром «Армавір» та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.
За інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому — відсутній.
«Спротив кремлівському режиму всередині Росії ― зростає», — йдеться в повідомленні ГУР.
Нагадаємо, у російському місті Санкт-Петербурзі скасували головний військово-морський парад, який мав відбутися 27 липня з нагоди «Дня ВМФ РФ», через загрозу безпеці.