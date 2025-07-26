Знаменитый кот Шайбик отпраздновал день рождения

Шайбик с хозяином / © скриншот с видео

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Знаменитый кот Шайбик в пятницу, 25 июля, отметил свой день рождения.

Четвероногому волонтеру исполнилось три годика, отметил в соцсетях его владелец Александр Ляшук.

Свой день рождения Шайбик провел рядом со своим хозяином вместе задували свечу на торте. Говорят, желание успел загадать и себе, и всей Украине.

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Военный кот Шайба стал известен после того, как украинские защитники нашли его в 2022 году вблизи позиций на юге.

А в сентябре 2023 года Шайбика наградили волонтерским знаком отличия. Пушистик получил заслуженную награду за помощь, оказанную бригаде своего владельца и военным из других бригад. Хозяин животного Александр Ляшук так прокомментировал награду любимца: «Возможно, я ошибаюсь, но, наверное, это первый случай в истории, когда кот удостоился волонтерского знака отличия, да еще и на войне. Горжусь моим пушистиком, который смог так помочь нашим героям, очень нуждающимся в нашей с вами поддержке. И мы очень надеемся, что эти автомобили, и многое другое, что мы смогли передать нашим парням благодаря Шайбику, смогут спасти много жизней и приблизить нас всех к общей победе».