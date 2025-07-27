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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2870
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1 хв

На Хмельниччині зрання гримлять вибухи

Росіяни атакують Хмельницьку область ударними «Шахедами». Повідомляється про роботу ППО.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Хмельниччиніа - під атакою

Хмельниччиніа — під атакою / © Getty Images

Сьогодні, 27 липня, жителі Хмельницької області чули звуки вибухів.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Зазначалося, що у бік регіону рухалися ворожі дрони. Наразі працює ППО.

«БпЛА маневрує, рухається по колу в бік Хмельницького — Красилова», — пишуть моніторингові канали.

Нагадаємо, у Харкові в ніч проти 27 липня пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Мер міста Терехов заявив, що удар прийшовся по цивільному підприємству, яке вже кілька років не працює. Також після ударів ворожих БпЛА, горить приватний будинок.

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