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- Укрaїнa
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Росія атакувала Україну: де було чути вибухи
Уночі окупанти випустили по українських містах майже 90 ударних безпілотників.
У ніч проти 27 липня російська армія атакувала Україну 83 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів. Українська ППО знешкодила 78 ворожих дронів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Цього разу росіяни запускали дрони з території тимчасово окупованого Криму, а ще з таких російських напрямків, як Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Українська протиповітряна оборона збила або подавила 78 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
«Були влучання пʼяти БпЛА у трьох місцях, ще у двох — впали уламки», — уточнили у відомстві.
Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині гриміли вибухи зрання. За даними ОВА, у регіоні збили ворожі дрони.