Військові КНДР / © Associated Press

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Росія готує масштабний наступ проти України вже цього літа за підтримки військових з Північної Кореї. Пхеньян збирається відправити до Росії до 6 тисяч військових у серпні.

Про це пише Reuters з посилання на розвідку Сеула.

Окрім військових, Пхеньян погодився надати Росії саперів і будівельників для робіт у прикордонних регіонах.

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«Північна Корея почала активний набір військовослужбовців для відправки на допомогу Росії. Зокрема, Пхеньян планує надіслати близько 6 тисяч додаткових солдатів», — зазначає видання.

Минулого тижня лідер КНДР Кім Чен Ин приймав у Пхеньяні російського посадовця Сергія Шойгу. За даними південнокорейської розвідки, на зустрічі обговорили відправлення близько 1000 саперів і ще 5000 військових будівельників.

Нагадаємо, аналітики ISW писали, що розгортання військ Північної Кореї на українській території, про що попереджає південнокорейська розвідка, спровокує істотний перелом на полі бою, який може поліпшити наступальні можливості російських військ.

Експерти підкреслюють, що вплив північнокорейської підтримки неможливо точно оцінити без інформації про розмір і склад контингенту, який КНДР відправить до України. Також поки що неясно, як швидко війська Кім Чен Ина стануть ефективними в операціях разом із російськими окупантами в Україні.

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