- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 141
- Час на прочитання
- 2 хв
Наступ ЗСУ на територію Росії: експерт розповів, де можливий прорив
ЗСУ можуть перейти в наступ не лише в Україні, а й на території РФ. Експерт назвав області, де російська оборона виявилась фікцією.
Українські Сили оборони вже мають можливості для проведення наступальних дій не лише на тимчасово окупованих територіях, а й безпосередньо в прикордонних регіонах Російської Федерації.
Про це заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі Київ 24.
На його думку, найвірогіднішими напрямками удару можуть стати Курська та Брянська області, а також Білгородщина. Експерт наголосив: російські фортифікаційні споруди на цих ділянках не витримують жодної критики.
«Самі росіяни визнають провал будівництва засічних ліній, які стали черговим пам’ятником корупції», — заявив Снєгирьов. За його словами, нещодавно були затримані посадовці Брянської адміністрації за підозрою в розкраданні мільярдів рублів, виділених на облаштування лінії оборони.
Аналітик вважає, що ЗСУ можуть використати слабкість російської інженерної інфраструктури для зміни тактики. Йдеться про перехід від оборони до локальних наступальних операцій у прикордонні.
«Наші американські партнери прямо говорять про необхідність переходу до наступальних дій. І, враховуючи досвід командувача Сирського, українська армія вже має відповідні резерви для цього», — наголосив експерт.
Нагадаємо, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що подолати стагнацію у війні з Росією можливо лише через технологічний прорив. За його словами, поки Україна робила ставку на масове виробництво дронів для посилення оборони, Росія зосередилась на інших напрямках.
Тим часом посол України у Великій Британії підкреслив, що у сучасних війнах вирішальне значення має не стільки кількість військових, скільки технології. Він наголосив, що майбутні війни визначатимуться насамперед демографічними та економічними чинниками.