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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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922
Час на прочитання
3 хв

"Мою маму обзивав": Усик назвав єдиного суперника, якого хотів би побити ще раз

Олександр пригадав своє протистояння з німцем Марко Хуком.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик

Олександр Усик / Фото: @queensberrypromotions @leighdawneysportpix

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик під час закритої пресконференції для військових після перемоги в бою-реванші з Даніелем Дюбуа розповів, як ставиться до своїх суперників.

За словами українця, він не тримає зла на тих, з ким йому довелося ділити ринг. А єдиний боксер, кого Олександр хотів би побити ще раз – німець Марко Хук, який обзивав його маму.

Усик провів бій з Хуком 2017 року в чвертьфіналі WBSS. Українець переміг технічним нокаутом у десятому раунді. 

"У мене немає негативу чи якоїсь злоби до своїх опонентів. До одного є, який обзивався, мою маму обзивав. До нього в мене жодних емоцій немає, я б його ще раз побив. Це Марко Хук. Він обзивався – і я його побив дуже сильно.

Коли перша пресконференція була, і він мене штовхнув, хтось написав коментар: "Сказали, щоб штовхнув, а що далі робити – не сказали".

Здебільшого все, що відбувається перед поєдинком – пресконференції, якісь слова, ще щось – це величезне шоу. Якщо людина трошки обділена інтелектом, то вона казатиме якісь дурниці чи буде поводитися якось по-дурному. А можна ж розкручувати цей поєдинок не брудними речами.

Здебільшого у деяких європейських представників чи світових є оцей трешток: будемо робити отак – і тоді ми продамо цей поєдинок, гру чи ще щось.

Чи, наприклад, мене вони якось хочуть зачепити. Але у випадку зі мною це не працює, тому що я знаю, як це працює, я багато років вивчаю людську психологію", – сказав Усик.

До слова, Хук розкритикував Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа за їхні виступи в поєдинках з Усиком.

Раніше Усик зізнався, що сказав Дюбуа одразу після перемоги нокаутом в реванші.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Щоправда, уже найближчим часом Усик ризикує втратити звання абсолютного чемпіона світу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.

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