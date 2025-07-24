Наступление ВСУ на территорию России: эксперт рассказал, где возможен прорыв

ВСУ на фронте / © Associated Press

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У украинских сил обороны уже есть возможности для проведения наступательных действий не только на временно оккупированных территориях, но и непосредственно в приграничных регионах Российской Федерации.

Об этом заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире Киев-24.

По его мнению, наиболее вероятными направлениями удара могут стать Курская и Брянская области, а также Белгородщина. Эксперт подчеркнул, что российские фортификационные сооружения на этих участках не выдерживают никакой критики.

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«Сами россияне признают провал строительства засечных линий, ставших очередным памятником коррупции», — заявил Снегирев. По его словам, недавно были задержаны должностные лица Брянской администрации по подозрению в хищении миллиардов рублей, выделенных на обустройство линии обороны.

Аналитик считает, что ВСУ могут использовать слабость российской инженерной инфраструктуры для смены тактики. Речь идет о переходе от обороны к локальным наступательным операциям в пограничных.

«Наши американские партнеры прямо говорят о необходимости перехода к наступательным действиям. И, учитывая опыт командующего Сырского, у украинской армии уже есть соответствующие резервы для этого», — подчеркнул эксперт.

Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что преодолеть стагнацию в войне с Россией возможно только из-за технологического прорыва. По его словам, пока Украина делала ставку на массовое производство дронов для усиления обороны, Россия сосредоточилась на других направлениях.

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Между тем, посол Украины в Великобритании подчеркнул, что в современных войнах решающее значение имеет не столько количество военных, сколько технологии. Он подчеркнул, что предстоящие войны будут определяться, прежде всего, демографическими и экономическими факторами.