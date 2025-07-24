Летнее наступление России затормозилось: какая причина

Форсирование Днепра / © Минобороны Украины

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Летнее наступление страны-агрессора России в Украине буксует из-за нерешенного оккупантами вопроса, как эффективно преодолевать водные препятствия в виде рек.

Об этом говорится в публикации Forbes.

Издание напоминает, что после начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года российские оккупанты неоднократно сталкивались с необходимостью быстро преодолеть водное препятствие, и у них возникали проблемы.

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В частности, авторы публикации напомнили об уничтоженной в марте 2022 года российской батальонно-тактической группе, пытавшейся форсировать реку Северский Донец, неспособность врага преодолеть реку Днепр, чтобы удержать Херсон в 2022 году или повторно его захватить в 2024-м.

Украинские войска, пишет издание, контролируют реки с помощью дронов и артиллерии, и даже когда некоторые силы РФ достигают противоположного берега, их затем уничтожают.

На нынешнем этапе войны оккупанты пытались переправиться через реку Оскол, чтобы повторно захватить Купянск Харьковской области. Их попытки продолжались с декабря 2024 года и после того, как они оказались неудачными, в марте 2025 года РФ начала использовать другую тактику — искать украинские позиции дронами и координировать огонь в поддержку пехоты, которая пыталась высадиться на другой берег, пишет Forbes. Операция в конце концов провалилась из-за украинских систем борьбы с беспилотниками и отсутствия координации с российской артиллерией.

Издание пишет, что для переправ российским подразделениям не хватает «коллективной подготовки», в том числе пополнение войск РФ чаще всего проходит минимальную подготовку, им не хватает опыта и возможности коллективных учений.

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В итоге многие российские атаки проводят силами небольших подразделений, а не в пределах больших скоординированных операций.

Напомним, начавшееся в конце весны большое летнее наступление России достигло своей кульминации. Он продолжается сразу на нескольких направлениях и если главное из них — Сумское — несколько затормозило, то на других участках фронта российская армия медленно прорывается.