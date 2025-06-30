Провал летнего наступления РФ: что пишут иностранные СМИ и эксперты

Война в Украине / © Associated Press

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Летнее наступление России, ожидавшееся как масштабный прорыв, превратилось в серию локальных атак с минимальными результатами.

Иностранные медиа отмечают, что наступление стало «провальным», ведь РФ не достигла ни одной из стратегических целей.

В свою очередь эксперты указывают на критические ошибки РФ — от нехватки подготовленных подразделений до истощения ресурсов. Тем не менее, украинские военные подчеркивают, что у врага еще достаточно ресурсов для продолжения войны.

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Детальнее — читайте в материале ТСН.ua.

Провальное летнее наступление россиян

Россия начала интенсивное летнее наступление на нескольких направлениях, но уже через несколько недель его эффективность резко упала, пишет The Telegraph. Издание отмечает, что оккупанты применяли комплексные удары — ракетные обстрелы, дроны и массированные пехотные атаки на фронте от Сум до Днепропетровщины.

Сначала в мае темпы продвижения достигали 5,5 квадратных миль в день, но к июню наступление потеряло динамику.

Аналитики ISW объясняют, что летнее наступление россияне — это лишь продолжение весеннего без дополнительных ресурсов.

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Это подтверждается тем, что в Сумской области российские войска не смогли взять Юнаковку или начать артиллерийский обстрел Сум.

Кроме того, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что на Сумском направлении не ожидается серьезных сдвигов, поскольку россияне, несмотря на перебасывание резервов и численное преимущество, не смогут преодолеть украинские фортификации без дополнительных десятков тысяч бойцов, а их действия напоминают прошлогоднее неудачное наступление на Харьков.

Эксперт подчеркнул, что без усиления армии оккупанты не смогут коренным образом изменить ситуацию на Сумщине. Он отметил, что если бы такая возможность была, россияне б уже ее использовали.

На Донетчине ситуация также сложная — ограниченное продвижение между Покровском и Константиновкой, но для штурма Краматорска, по оценкам военных, РФ требуется не менее 100 тысяч дополнительных бойцов. Проблемы окупантов заключаются в слабой подготовке пехоты и распыленных по всей линии фронта ресурсах.

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Тем временем о безрезультатном продвижении армии РФ пишет и издание CNN. Однако там отмечают, что Москва продолжает увеличивать давление: скапливает войска, активизирует дроны и тратит рекордные суммы на войну.

Масштабные проблемы в армии РФ

Западное издание Washington Post подчеркивает, что, несмотря на численное преимущество в людях и технике, продвижение РФ остается очень медленным, а эксперты связывают это с хроническими проблемами российской армии, включая коррупцию и неэффективность командования.

Кроме того, часто массированные атаки РФ завершаются большими потерями.

В свою очередь военные блогеры сообщают о фальшивых отчетах по «освобождению» поселков, самоубийствах раненых, принудительных атаках без поддержки, коррупции командиров и моральном распаде армии — пьянстве, наркотиках, дезертирстве.

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Эксперты также отмечают, что новобранцев набирают из социально уязвимых групп людей с болезнями, зависимостями или лишним возрастом.

Несмотря на большие расходы на армию, солдаты часто покупают снаряжение за свой счет или через волонтеров. Общество же все больше устает от войны и постоянных сборов, отмечает WP.

В частности, там подчеркивают, что наступление на Сумы было приоритетным для оккупантов, однако оно практически остановилось.

Washington Post отмечает, что без новой волны мобилизации или дополнительных подразделений из других стран реального прорыва не будет.

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Что говорят военные

Военный Кирилл Сазонов отмечает, что россияне продолжают наступать на фронте, но малыми темпами: за полтора месяца враг продвинулся всего на 94 км, что является самым плохим результатом за весь период.

«Это за все время активного наступления последних полутора месяцев — самый плохой результат. И мы можем говорить о том, что противник начал буксовать», — отметил Сазонов.

На Сумщине штурмы оккупантов также провалились — Юнаковку не взяли, десантников отвели из-за потерь. На Купянском и Лиманском направлениях ситуация напряженная, но ВСУ контратакуют.

Военный отметил, что самая большая «концентрация оккупантов» наблюдается на Покровском направлении, однако там прорывов нет.

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Однако фронт не «посыпался»: за выходные россияне захватили только 900 м² возле Малиновки (Запорожье). Кроме того, военный отметил, что рано говорить о провале «летнего наступления» россиян.

Между тем спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов прокомментировал публикации иностранных медиа о провальном летнем наступлении РФ. В эфире телемарафона он отметил, что это может касаться только Сумского направления.

По его словам, враг продолжает активно действовать на других направлениях, а также пытается продвинуться на север.

«Это означает, что россияне пойдут либо на Константиновку, либо могут атаковать Покровско-Мирноградскую агломерацию уже с восточного направления, или делать это одновременно», — сообщил Трегубов.

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Угроза наступления остается

Как отмечает CNN, самые ожесточенные бои идут возле Покровска — там уже 111 тысяч российских военных, что на 40 тысяч больше, чем в декабре.

Издание отмечает, что несмотря на заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об остановке летнего наступления РФ, ситуация напряженная.

Россияне продолжают атаковать на границе Донетчины и Днепропетровщины, заявляют о «взятии» сел. В свою очередь DeepState предупреждает — оборона постепенно разрушается.

Кремль все еще хочет захватить Донетчину, Запорожье и Херсонщину, но это может затянуться на годы. Трамп пока не способствует мирным переговорам.

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Тем временем с наземными атаками идет дронная война — не менее угрожающая и масштабная, отмечает CNN.

Дроны превратились в главное оружие массовых ударов — и на передовой, и в глубоком тылу. В частности, усложняют уничтожение врага, и у РФ есть преимущество в волоконно-оптических дронах, которые трудно обнаружить.

Даже после ужасных потерь Россия сохраняет возможность удерживать в Украине армию в полмиллиона солдат.

Несмотря на долгосрочные демографические и экономические проблемы, она продолжает медленно продвигаться, формируя новые подразделения, численностью превосходящие украинские.

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В свою очередь военный обозреватель Алексей Гетьман предупреждает, что из-за провального наступления россияне будут усиливать свою армию всеми возможными способами и увеличат атаки по гражданским.

«Чтобы посеять панику, оккупанты, вероятно, будут увеличиваться атаки на наши гражданские города, будет очень активно использоваться информационная составляющая, то есть будет много вбросов», — отметил он.

Также Гетьман отметил, что российское наступление в 2025 году идет хуже, чем в 2024-м, и уже к 2026-му у них не останется ресурсов для новой масштабной наступательной кампании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. Там сконцентрирована значительная российская группировка войск и происходит наибольшее количество штурмов.

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