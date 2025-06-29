ВСУ на фронте / © Associated Press

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Россия начала летнее наступление на нескольких направлениях в Украине, соединив ракетные удары, дроны и массированные атаки, однако уже через несколько недель кампания подверглась систематическому торможению.

Об этом сообщает The Telegraph.

Фронт протянулся от Сумской и Харьковской областей до Донецкой области и Днепропетровщины, где РФ пыталась прорваться впервые. В мае наступление развивалось быстрее, чем в апреле — около 5,5 квадратной мили захватов в день. Однако уже в июне темп упал — пройдя максимум, импульс рассеялся.

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Аналитик ISW Анжелика Эванс отмечает, что РФ не в состоянии инициировать новые операции, поскольку наступление пожилого — это продолжение весенней кампании без новых ресурсов.

Украинские эксперты указывают на остановку наступления в Сумской области — Юноковка осталась неподконтрольной, а западноевход в Сумы с артиллерией так и не состоялся.

На Донетчине продвижение происходит только между Покровском и Константиновкой, но для захвата Краматорска понадобится еще не менее 100 000 солдат, отмечает украинский сержант.

Напомним, боец 38-й бригады морской пехоты ВСУ с позывным «Заяц» не ожидает скорого завершения боевых действий и считает РФ страной, с которой «договориться невозможно».

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По его словам, за годы войны российские войска неоднократно нарушали договоренности, поэтому ни одно перемирие не совершалось. Военный назвал окупантов фашистами и подчеркнул, что не имеет к ним никакого доверия.