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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Російський наступ провалився: The Telegraph назвав причину

Росія розпорошує ресурс, але слабка підготовка піхоти і відсутність резервів стримують наступ.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Росія розпочала літній наступ на кількох напрямках в Україні, поєднавши ракетні удари, дрони та масовані атаки, проте вже за кілька тижнів кампанія зазнала систематичного гальмування.

Про це повідомляє The Telegraph.

Фронт простягнувся від Сумської і Харківської областей до Донеччини та Дніпропетровщини, де РФ намагалася прорватися вперше. У травні наступ розвивався швидше, ніж у квітні — близько 5,5 квадратної милі захоплень на день. Однак уже в червні темп впав — пройшовши максимум, імпульс розсіявся.

Аналітик ISW Анжеліка Еванс зазначає, що РФ не в змозі ініціювати нові операції, оскільки наступ літній — це продовження весняної кампанії без нових ресурсів.

Українські експерти вказують на зупинку наступу на Сумщині — Юнаківка залишилася непідконтрольною, а західнохід до Сум з артилерією так і не відбувся.

На Донеччині просування відбувається лише між Покровськом і Костянтинівкою, але для захоплення Краматорська знадобиться ще щонайменше 100 000 солдатів, зазначає український сержант. Піхота РФ оголилась як слабо підготовлена, а ресурси — розпорошені по всій країні.

Нагадаємо, боєць 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ з позивним «Заєць» не очікує швидкого завершення бойових дій та вважає РФ країною, з якою «домовитися неможливо».

За його словами, за роки війни російські війська неодноразово порушували домовленості, тому жодне перемир’я не виконувалося. Військовий назвав окупантів фашистами й підкреслив, що не має до них жодної довіри.

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