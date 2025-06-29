На фронті загинув звукорежисер Суспільного Дмитро Горнов: що про нього відомо

Дмитро Горнов / © Суспільне

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Під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку 21 червня 2025 року загинув молодший лейтенант, командир взводу 158 окремої механізованої бригади Дмитро Горнов.

Про це повідомила його дружина Вікторія, яка також працює на Суспільному.

Що про нього відомо

Дмитро народився в місті Дніпрорудне Запорізької області. З часом родина переїхала до Ніжина на Чернігівщині, де він навчався у школі №1, а згодом у ліцеї при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

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У 2018 році Дмитро закінчив Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Викладач біології». У студентські роки він був дуже активним у суспільному житті навчального закладу та міста.

Паралельно Дмитро був фронтменом рок-гурту «Вирій», сам писав пісні. У 2018 році гурт випустив альбом «Грані сновидінь». Саме тоді Дмитро переїхав до Чернігова і долучився до команди Суспільного.

Окрім роботи звукорежисером, він займався різноманітними проєктами. Зокрема, на «Українському Радіо Чернігів» Дмитро вів передачу «Грати чи не грати?», де розповідав про навчання дітей музиці. Також разом із колегами працював над створенням фільму «Битва за Чернігів».

У 2019 році Дмитро одружився з Вікторією, згодом у подружжя народилася донечка Варя.

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З червня 2023 року до лютого 2024 року він працював оператором програмного забезпечення в IT-компанії Realwiev. Потім працевлаштувався оператором цеху варіння пива на ABinBev Чернігівського відділення.

У квітні 2024 року Дмитра мобілізували до лав Збройних Сил України. Базовий військовий вишкіл він пройшов у Великій Британії. З червня 2024 року був у школі індивідуальної підготовки військової частини. У листопаді його перевели на посаду стрільця-санітара в роту позначення дій противника школи колективної підготовки, а також зарахували на базовий сержантський курс навчального батальйону резерву сержантського складу. У березні 2025 року отримав посаду інструктора, а у травні йому присвоїли звання молодшого лейтенанта. Він був командиром взводу 158 окремої механізованої бригади.

Дмитро Горнов загинув 21 червня 2025 року внаслідок атаки російських військ керованою авіабомбою. У нього залишилися вагітна дружина Вікторія, п’ятирічна донька Варя та дідусь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те під час виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку загинув військовослужбовець, колишній головний редактор видання «Правий Поступ» Олександр Машлай.

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