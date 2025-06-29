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- Війна
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Росія атакувала Хмельницьку область: які наслідки
Екстрені служби працюють на місці, наслідки обстрілу уточнюються.
У ніч на 29 червня під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони України знищили дві крилаті ракети типу Х-101 та дев’ять ворожих безпілотників Shahed над територією Хмельницької області.
Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрин.
Крім того, ще 21 дрон Shahed ворожа армія втратила локаційно — місця падіння уламків встановлюються.
Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач у Шепетівському районі, через що без електропостачання залишилося близько 150 абонентів. Також уламками пошкоджено вікна в будівлі недіючої школи.
Попередньо інформації про постраждалих чи загиблих немає.
Нагадаємо, унаслідок нічного обстрілу 29 червня на Івано-Франківщині зафіксовані руйнування та постраждала людина.
Ворожа атака призвела до падіння уламків на території приватних домогосподарств у межах Рогатинської та Більшівцівської громад.
У Нараївці поранення отримала жінка. Її госпіталізували до лікарні. В тому ж селі пошкоджено житловий будинок.