ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2268
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Хмельницьку область: які наслідки

Екстрені служби працюють на місці, наслідки обстрілу уточнюються.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Шахед

Шахед / © ТСН.ua

У ніч на 29 червня під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони України знищили дві крилаті ракети типу Х-101 та дев’ять ворожих безпілотників Shahed над територією Хмельницької області.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрин.

Крім того, ще 21 дрон Shahed ворожа армія втратила локаційно — місця падіння уламків встановлюються.

Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач у Шепетівському районі, через що без електропостачання залишилося близько 150 абонентів. Також уламками пошкоджено вікна в будівлі недіючої школи.

Попередньо інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Нагадаємо, унаслідок нічного обстрілу 29 червня на Івано-Франківщині зафіксовані руйнування та постраждала людина.

Ворожа атака призвела до падіння уламків на території приватних домогосподарств у межах Рогатинської та Більшівцівської громад.

У Нараївці поранення отримала жінка. Її госпіталізували до лікарні. В тому ж селі пошкоджено житловий будинок.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie