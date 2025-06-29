Росія атакувала Хмельницьку область: які наслідки

Шахед / © ТСН.ua

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У ніч на 29 червня під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони України знищили дві крилаті ракети типу Х-101 та дев’ять ворожих безпілотників Shahed над територією Хмельницької області.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрин.

Крім того, ще 21 дрон Shahed ворожа армія втратила локаційно — місця падіння уламків встановлюються.

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Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач у Шепетівському районі, через що без електропостачання залишилося близько 150 абонентів. Також уламками пошкоджено вікна в будівлі недіючої школи.

Попередньо інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Нагадаємо, унаслідок нічного обстрілу 29 червня на Івано-Франківщині зафіксовані руйнування та постраждала людина.

Ворожа атака призвела до падіння уламків на території приватних домогосподарств у межах Рогатинської та Більшівцівської громад.

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У Нараївці поранення отримала жінка. Її госпіталізували до лікарні. В тому ж селі пошкоджено житловий будинок.