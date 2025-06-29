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Россия атаковала Хмельницкую область: какие последствия
Экстренные службы работают на месте, последствия обстрелов уточняются.
В ночь на 29 июня во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны Украины уничтожили две крылатые ракеты Х-101 и девять вражеских беспилотников Shahed над территорией Хмельницкой области.
Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
Кроме того, еще 21 дрон Shahed вражеская армия потеряла локационно — места падения обломков устанавливаются.
В результате атаки повреждена линия электропередач в Шепетовском районе, из-за чего без электроснабжения осталось около 150 абонентов. Также обломками повреждены окна в здании недействующей школы.
Предварительно информации о пострадавших или погибших нет.
Напомним, в результате ночных обстрелов 29 июня в Ивано-Франковской области зафиксированы разрушения и пострадал человек.
Вражеская атака привела к падению обломков на территории частных домохозяйств в пределах Рогатинской и Большевцевской общин.
В Нараевке ранения получила женщина. Ее госпитализировали в больницу. В том же селе поврежден жилой дом.