Зеленский назвал самое горячее направление на фронте

Зеленский прокомментировал ситуацию / © Владимир Зеленский

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Владимир Зеленский выразил благодарность всем украинским подразделениям и каждому воину, которые демонстрируют стойкость на фронте.

Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

По словам Президента, именно там сейчас сконцентрирована значительная российская группировка войск и происходит наибольшее количество штурмов.

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«Фронт и прежде всего Покровское направление. Там сконцентрирована значительная русская группировка войск, много штурмов. Я благодарю всех наших подразделений, каждого воина за стойкость», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в Донецкой области российские окупанты продолжают интенсивные штурмы, пытаясь закрепиться за трассой Покровск-Константиновка . Они используют тактику «мясных штурмов», бросая большие силы на украинские позиции. Об этом сообщил украинский военный, описав ситуацию на фронте.

По его словам, оккупанты также пытаются усилить давление на Сумщине, однако их новые подразделения неохотно идут в бой на участках, где уже лежат тела их погибших товарищей.

Военный отметил, что ситуация по всему фронту остается сложной. Однако украинским воинам удается срывать планы россиян на ряде участков благодаря профессиональным действиям и значительным усилиям.

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