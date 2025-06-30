Когда состоятся выборы в Украине: эксперт рассказал подробности

Выборы в Украине / © УНІАН

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Хотя тема выборов после войны активно обсуждается, официального законопроекта до сих пор нет. Вероятно, работа над ним еще не началась или ведется не публично.

Об этом рассказал доктор исторических наук и политический эксперт Алексей Кошель в эфире Еспресо.

«Последние несколько лет работа над вопросом послевоенных выборов ведется на уровне общественных организаций, экспертной среды, а также части народных депутатов Украины. Как именно она происходит? В формате запросов, круглых столов, открытых и закрытых дискуссий. То есть сейчас идет поиск ответа на ключевой вопрос: как организовать послевоенные выборы», — сказал он.

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Политэксперт отмечает, что перед организацией послевоенных выборов стоит несколько сложных вопросов. Прежде всего — это безопасность. Также вызов составляет участие в голосовании миллионов украинцев за рубежом. Еще одна проблема — необходимость избрать полный состав парламента из 450 депутатов. Из-за этого, вероятно, придется менять избирательную систему.

«Сейчас эта работа ведется исключительно в экспертном формате. Подчеркиваю: пока не существует никаких наработок по проекту будущего закона или изменений в Избирательный кодекс о проведении послевоенных выборов», — отметил Кошель.

Также он отметил, что некоторые слова официальных лиц могли быть сказаны заблаговременно или не совсем корректно.

Политэксперт предположил, что заявления господина Стефанчука могли быть неправильно истолкованы или сказаны некорректно. Он не исключает, что законопроект действительно может готовиться, но над ним сложно работать без четкого ответа на то, какой будет избирательная система. Это очень деликатный вопрос, потому что избирательную систему часто формируют с учетом политических интересов.

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Кошель отметил, что после окончания войны на политической сцене могут появиться новые участники, среди которых, вероятно, будут военные, волонтеры и участники боевых действий.

Он считает, что на послевоенных выборах могут появиться новые политические силы, сформированные из военных, волонтеров и участников боевых действий, которые, вероятно, станут ключевыми политиками следующего парламента. По его словам, перед выборами нужно разработать новые, справедливые правила игры, которые позволят военным полноценно реализовать свое избирательное право. В то же время Кошель отмечает, что пока ни одного официального законопроекта по этому поводу нет — работа над ним или не ведется, или проходит в закрытом режиме.

Напомним, председатель парламента Руслан Стефанчук заявил, что выборы в Украине не состоятся до завершения военного положения. В то же время народные депутаты работают над уникальным переходным законопроектом, который позволит провести первые послевоенные выборы. Эти выборы не будут ни срочными, ни досрочными — это новый формат, который, вероятно, назовут «срочными выборами после завершения военного положения». Закон будет одноразовым и будет регулировать выборы в переходный период, после чего Украина вернется к обычной избирательной процедуре. Обсуждение проходит закрыто