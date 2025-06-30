Коли відбудуться вибори в Україні: експерт розповів подробиці

Вибори в Україні / © УНІАН

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Хоча тема виборів після війни активно обговорюється, офіційного законопроєкту досі немає. Ймовірно, робота над ним ще не розпочалася або ведеться непублічно.

Про це розповів доктор історичних наук і політичний експерт Олексій Кошель в ефірі «Еспресо».

«Останні кілька років робота над питанням повоєнних виборів ведеться на рівні громадських організацій, експертного середовища, а також частини народних депутатів України. Як саме вона відбувається? У форматі запитів, круглих столів, відкритих і закритих дискусій. Тобто зараз триває пошук відповіді на ключове питання: як організувати повоєнні вибори», — сказав він.

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Політексперт зазначає, що перед організацією повоєнних виборів стоїть кілька складних питань. Насамперед це безпека. Також виклик становить участь у голосуванні мільйонів українців за кордоном. Ще одна проблема — необхідність обрати повний склад парламенту з 450 депутатів. Через це, ймовірно, доведеться змінювати виборчу систему.

«Наразі ця робота ведеться винятково в експертному форматі. Наголошую: наразі не існує жодних напрацювань щодо проєкту майбутнього закону або змін до Виборчого кодексу щодо проведення повоєнних виборів», — зазначив Кошель.

Також він зазначив, що деякі слова офіційних осіб могли бути сказані завчасно або не зовсім коректно.

Політексперт припустив, що заяви пана Стефанчука могли бути неправильно витлумачені або сказані некоректно. Він не виключає, що законопроєкт дійсно може готуватися, але над ним складно працювати без чіткої відповіді на те, якою буде виборча система. Це дуже делікатне питання, бо виборчу систему часто формують з урахуванням політичних інтересів.

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Кошель зазначив, що після закінчення війни на політичній сцені можуть з’явитися нові учасники, серед яких, ймовірно, будуть військові, волонтери та учасники бойових дій.

Він вважає, що на повоєнних виборах можуть з’явитися нові політичні сили, сформовані з військових, волонтерів та учасників бойових дій, які, ймовірно, стануть ключовими політиками наступного парламенту. За його словами, перед виборами потрібно розробити нові, справедливі правила гри, які дозволять військовим повноцінно реалізувати своє виборче право. Водночас Кошель наголошує, що наразі жодного офіційного законопроєкту з цього приводу немає — робота над ним або не ведеться, або проходить у закритому режимі.

Нагадаємо, голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що вибори в Україні не відбудуться до завершення воєнного стану. Водночас народні депутати працюють над унікальним перехідним законопроєктом, який дозволить провести перші повоєнні вибори. Ці вибори не будуть ані строковими, ані достроковими — це новий формат, який, ймовірно, назвуть «строковими виборами після завершення воєнного стану». Закон буде одноразовим і регулюватиме вибори в перехідний період, після чого Україна повернеться до звичайної виборчої процедури. Обговорення проходить закрито, щоб уникнути спекуляцій.

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