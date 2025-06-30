В Раде объяснили, как в Украине проведут следующие выборы после войны

Как Украина готовится к предстоящим выборам после войны / © УНИАН

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В Украине активно разрабатывается законопроект о проведении выборов, который должен учесть реалии военного времени и послевоенного периода. Над документом работают представители ЦИК и международные партнеры.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Radio NV.

Вениславский подчеркнул, что после завершения военного положения страна столкнется с беспрецедентными вызовами в избирательном процессе. Главная задача — обеспечить проведение выборов, максимально соответствующих международным стандартам. Даже если ситуация безопасности еще не будет соответствовать довоенным условиям. Важно также гарантировать участие как можно более широкого круга украинских граждан, имеющих право голоса.

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Одной из ключевых проблем есть миллионы украинцев, которые сейчас находятся за границей. По действующему Избирательному кодексу организовать выборы для такого количества людей только на территории дипломатических представительств и консульских учреждений невозможно.

«Этот вопрос нужно будет урегулировать. Возможно, как были примеры по практике, на каких-то стадионах или концертных залах», — отметил Вениславский.

Он добавил, что сейчас обсуждается очень много аспектов, поэтому говорить о полной готовности законопроекта еще рано. Хотя «концептуальные определенные вещи уже наработаны».

На вопрос о сроках подготовки законопроекта нардеп ответил, что его можно подготовить «за пару месяцев». Главное — решить все проблемные вопросы, чтобы ни у кого не возникало сомнений в легитимности новоизбранных органов власти Украины.

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Напомним, в Украине уже активно готовятся к периоду после завершения войны и одним из ключевых вызовов станет организация выборов. Для этого Верховная Рада разрабатывает специальный законопроект, который должен урегулировать процедуру послевоенного волеизъявления.

«Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный документ, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы», — отметил Руслан Стефанчук, председатель Верховной Рады Украины.