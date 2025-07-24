Літній наступ Росії загальмувався: яка причина

Форсування Дніпра / © Міноборони України

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Літній наступ країни-агресорки Росії в Україні буксує через нерозв’язане окупантами питання, як ефективно долати водні перешкоди у вигляді річок.

Про це йдеться в публікації Forbes.

Видання нагадує, що після початку повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року російські окупанти неодноразово стикалися з потребою швидко подолати водну перешкоду, і в них виникали проблеми.

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Зокрема, автори публікації нагадали про знищену в березні 2022 року російську батальйонно-тактичну групу, яка намагалася форсувати річку Сіверський Донець, нездатність ворога подолати річку Дніпро, щоб утримати Херсон 2022 року або повторно його захопити 2024-го.

Українські війська, пише видання, контролюють річки за допомогою дронів та артилерії, і навіть коли деякі сили РФ досягають протилежного берега, їх потім знищують.

На нинішньому етапі війни окупанти намагалися переправитися через річку Оскіл, щоб повторно захопити Куп’янськ Харківської області. Їхні спроби тривали від грудня 2024 року, і після того, як вони виявилися невдалими, у березні 2025 року РФ почала використовувати іншу тактику — шукати українські позиції дронами й координувати вогонь на підтримку піхоти, яка намагалася висадитися на інший берег, пише Forbes. Операція зрештою провалилася через українські системи боротьби з безпілотниками й відсутність координації з російською артилерією.

Видання пише, що для переправ російським підрозділам бракує «колективної підготовки», зокрема поповнення військ РФ найчастіше проходить мінімальну підготовку, їм бракує досвіду й можливості колективних навчань.

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У підсумку багато російських атак проводять силами невеликих підрозділів, а не в межах більших скоординованих операцій.

Нагадаємо, великий літній наступ Росії, що почався наприкінці весни, досяг своєї кульмінації. Він триває одразу на декількох напрямках і якщо головний з них — Сумський — дещо загальмував, то на інших ділянках фронту російська армія поволі проривається.