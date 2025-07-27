Заморозка войны: Верес объяснил, будет ли это проигрышем для Украины

Кирилл Верес. Фото: Facebook

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Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем К-2, подполковник Кирилл Верес выступил против заморозки войны на год. Однако, если бы такой вариант и был бы, то, по крайней мере, месяц тишины пошел бы на пользу ВСУ.

Свое мнение военный выразил в интервью «Украинской правде».

«На год — против. Наверное. На месяц — за. Вкопаются пацаны, забетонируемся, подготовим нормально линию обороны. Я себе нарою такие блиндажи для своих пилотов, забетонирую все. Но не будет полностью прекращения огня. Дроны все равно будут летать. Меньше, но будут. Но даже это пойдет нам на пользу», — отметил он.

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Если войну в Украине «заморозят», например, на год, то это будет иметь последствия для нашей армии.

«Армию не сохраним, не сможет быть боеспособная армия в таком количестве военнослужащих на линии фронта год времени. Надо будет с ней что-нибудь сделать. Люди сейчас воюют. Как только прекратится война, 70% захотят уйти домой», — добавил он.

Ранее ветеран АТО Тарас Чмут заявил, что после заморозки войны может начаться политическая борьба за власть в то время, когда россияне будут усиленно готовиться к новой войне.

«Это очень плохой сценарий для нас. Россия нас на*бет. Как бы нам тяжело ни было, но надо дожимать. Потому что во второй день перемирия мы начнем ссориться: кто больше воевал, кто больше возил и кто кому патриот, начнем формировать политические списки, рваться к власти. А Россия будет дальше вооружаться», — считает Чмут.

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