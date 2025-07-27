В Украине начали стремительно расти цены на популярный овощ

Огурцы / © iStock

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Украинские тепличные комбинаты на этой неделе начали повышать цены на огурцы из-за сокращения предложения на рынке, вызванного неблагоприятными погодными условиями, при этом спрос остается на высоком уровне.

Об этом пишут аналитики проекта EastFruit.

Производители огурцов объясняют текущий рост цен резким уменьшением объемов продукции на рынке, что связано с межсезонным периодом. Многие тепличные хозяйства уже завершили сбор первого оборота огурца, а новый сбор начнется только во второй половине августа. Те комбинаты, которые еще продают огурцы, ежедневно повышают цены, опираясь на активный спрос. Кроме того, ограниченное предложение огурцов из открытого грунта также поддерживает высокие цены на тепличную продукцию.

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Сейчас цены на огурцы в Украине составляют 25-45 грн за килограмм (примерно $0,60-1,08), что на 19% больше, чем в конце прошлой недели. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость огурцов до сих пор на 24% ниже.

Эксперты отмечают, что в случае улучшения погодных условий ситуация на рынке может измениться и ценовая динамика — соответственно — также.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине снова подешевели тепличные помидоры. За последнюю неделю цены упали еще на 14%. Также из-за благоприятных погодных условий и активизации уборки урожая в большинстве регионов Украины подешевел картофель

Кроме того, сообщалось о том, какие овощи и почему выгоднее купить, чем выращивать в Украине

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