Командир Верес резко высказался о мобилизации в Украине

Кирилл Верес

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Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем К-2, подполковник Кирилл Верес резко высказался о ходе мобилизации в Украине. В частности, о справедливости призыва во время войны.

Свое мнение военный выразил в интервью «Украинской правде».

«Если мобилизация принудительная, значит в стране война. О какой тогда справедливости, порядочности и благородстве может идти речь? Это все х**ня. Справедливо, чтобы один умирал, а другой нет? Кто-то отдал все, а кто-то кричит „Откройте границы“. Мобилизация и война не могут быть красивыми. Кровь, пот, г*вно и куча смертей — вот это война», — сказал Верес.

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По мнению подполковника, многие работники ТЦК незаслуженно получают негатив в свой адрес на фоне «бусификации».

Ранее политтехнолог Сергей Гайдай заявил, что в Украине вообще не должно быть принудительной мобилизации, а должен быть добровольный рекрутинг с достойными условиями.

Народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский считает, что увеличение финансовой мотивации для мужчин могло бы решить проблему мобилизации в Украине.