Почему украинцы добровольно идут в ВСУ: нардеп назвал главную причину

Мобилизация в Украине

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На сегодняшний день есть понимание, что необходимо финансовое стимулирование мобилизации.

Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью УНИАН, комментируя возможность внедрения мотивационных программ для привлечения в армию украинцев. Он назвал главную причину, почему украинцы добровольно идут в ВСУ.

Народный депутат в этом вопросе согласен с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который сказал, что увеличение финансовой мотивации для мужчин могло бы решить проблему мобилизации в Украине.

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«Главное здесь — насколько мы можем себе это позволить. Генерал Сырский правильно говорит, что главным мотиватором в современной войне, в желании сражаться против врага, защищая государственный суверенитет, является финансовая составляющая. После 3,5 лет войны на истощение речь идет исключительно о финансовой мотивации. Найти деньги не так просто, тем более что наши западные партнеры меньше всего оказывают помощь для финансового обеспечения ВСУ, а больше помогают техникой, в социальную сферу средства направляют. Поэтому это один из самых сложных вопросов, который мы пытаемся решить», — сказал Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что необходимо максимально увеличить финансирование оборонки, потому что Россия от своих намерений не отказывается, даже если представить, что будет пауза в войне.

«Любые мирные договоренности Россия рано или поздно нарушит — через год или через пять лет. Поэтому нам нужно готовиться к тому, чтобы цена любой грядущей агрессии была для врага очень высокой. Средства нужно искать на европейском и американском континенте, важна помощь МВФ. Это программа-максимум, которую мы должны выполнить», — говорит он.

Вениславский отметил, что о реальных потребностях ВСУ наши партнеры информированы, они хорошо понимают, что нам необходимо с точки зрения техники, обеспечения личного состава, мотивации, поэтому для них это не является неожиданностью.

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«За эти три года войны мы получили более $100 млрд разнообразной финансовой помощи. Необходимо увеличение ее, потому что сегодня Украина, по сути, является гарантом безопасности Европы», — говорит нардеп.

Напомним, в Украине могут появиться мобильные ТЦК.