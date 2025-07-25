Чому українці добровільно йдуть у ЗСУ: нардеп назвав головну причину

Мобілізація в Україні

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На сьогодні є розуміння, що необхідне фінансове стимулювання мобілізації.

Про це заявив народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю УНІАН, коментуючи можливість запровадження мотиваційних програм для залучення у військо українців. Він назвав головну причину, чому українці добровільно йдуть у ЗСУ.

Народний депутат у цьому питанні погоджується з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, який сказав, що збільшення фінансової мотивації для чоловіків могло б розв’язати проблему мобілізації в Україні.

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«Головне тут — наскільки ми можемо це собі дозволити. Генерал Сирський правильно говорить, що головним мотиватором в сучасній війні, в бажанні воювати проти ворога, захищаючи державний суверенітет, є фінансова складова. Після 3,5 років війни на виснаження йдеться виключно про мотивацію фінансову. Знайти гроші не так просто, тим більше, що наші західні партнери найменше надають допомоги для фінансового забезпечення ЗСУ, а більше допомагають технікою, в соціальну сферу кошти спрямовують. Тому це одне з найбільш складних питань, яке ми намагаємося вирішити», — сказав Веніславський.

Нардеп наголосив, що необхыдно максимально збільшити фінансування оборонки, тому що Росія від своїх намірів не відмовляється, навіть якщо уявити, що буде пауза у війні.

«Будь-які мирні домовленості Росія рано чи пізно порушить — через рік чи через п’ять років. Тому нам треба готуватися до того, щоб ціна будь-якої майбутньої агресії була для ворога дуже високою. Кошти треба шукати на європейському та американському континенті, важлива допомога від МВФ. Це програма-максимум, яку ми маємо виконати», — каже він.

Веніславський зазначив, що про реальні потреби ЗСУ наші партнери поінформовані, вони добре розуміють, що нам необхідно з точки зору техніки, забезпечення особового складу, мотивації, тому для них це не є несподіванка.

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«За ці три роки війни ми отримали більше $100 млрд різноманітної фінансової допомоги. Необхідне збільшення її, бо на сьогодні Україна, по суті, є гарантом безпеки Європи», — каже нардеп.

Нагадаємо, в Україні можуть з’явитись мобільні ТЦК.