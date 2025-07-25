Наступ росіян на Запоріжжі: ворог проривається до Степногірська

Війна Росії проти України / © ТСН

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Російська окупаційна армія просувається в напрямку селища Степногірськ на заході Запорізької області, штурмові групи ворога були помічені в межах населеного пункту.

Про це повідомив у п’ятницю, 25 липня, командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

«Запорізький напрямок перейшов в активну фазу. Ворог має просування в напрямку Степногірська», — йдеться у повідомленні.

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За словами українського військового, напередодні, 26 липня, ворога було помічено в районі Степногірської дитячої музичної школи.

Раніше аналітики DeepState зазначили, що росіяни зуміли просунутися та закріпитися у сусідньому із Степногірськом селі Кам’янському та здійснюють атаки на Плавні та Степногірськ.

Нагадаємо, раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що на Запоріжжі тривають запеклі бої. Російські окупанти атакували село Малинівка на сході області.