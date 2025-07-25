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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ворог закріплюється в Кам’янському, штурмує Степногірськ: DeepState оновив мапу боїв

Останніми тижнями противник зумів просунутися у Кам’янському та закріпитися, ворог вже намагається вийди за межі села, тому проводить атаки на Плавні та Степногірськ.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російські військові

Російські військові / © Укрінформ

Ворог продовжує закріплятися у Кам’янському та проводить штурмові дії на Степногірськ, обидва населені пункти розташовані у Запорізькій області.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Останніми тижнями противник зумів просунутися у Кам’янському та закріпитися. Ворог вже намагається вийди за межі села, тому проводить атаки на Плавні та Степногірськ. Біля останнього за вчора (24 липня — ред.) вбито щонайменше шість окупантів», — йдеться у повідомленні.

Саме ж Кам’янське, за даними аналітиків DeepState, окупанти намагаються дозачистити, щоб встановити повний контроль над селом. Сили Оборони намагаються перешкодити цьому, завдвючи більшість уражень FPV-дронами та скидами.

«Потроху ситуація погіршилася, оскільки сили ворога виявилися значно більші за наші. Ворг продовжить штурмові дії далі на північ з метою вийти по рубежу річки Кінська», — йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує закріплятися у Кам’янському та проводить штурмові дії на Степногірськ / © t.me/DeepStateUA

Ворог продовжує закріплятися у Кам’янському та проводить штурмові дії на Степногірськ / © t.me/DeepStateUA

Нагадаємо, напередодні ворог атакував Запоріжжя та Запорізький район майже десятком «Шахедів».

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