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- Війна
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Ворог закріплюється в Кам’янському, штурмує Степногірськ: DeepState оновив мапу боїв
Останніми тижнями противник зумів просунутися у Кам’янському та закріпитися, ворог вже намагається вийди за межі села, тому проводить атаки на Плавні та Степногірськ.
Ворог продовжує закріплятися у Кам’янському та проводить штурмові дії на Степногірськ, обидва населені пункти розташовані у Запорізькій області.
Про це повідомляють аналітики DeepState.
«Останніми тижнями противник зумів просунутися у Кам’янському та закріпитися. Ворог вже намагається вийди за межі села, тому проводить атаки на Плавні та Степногірськ. Біля останнього за вчора (24 липня — ред.) вбито щонайменше шість окупантів», — йдеться у повідомленні.
Саме ж Кам’янське, за даними аналітиків DeepState, окупанти намагаються дозачистити, щоб встановити повний контроль над селом. Сили Оборони намагаються перешкодити цьому, завдвючи більшість уражень FPV-дронами та скидами.
«Потроху ситуація погіршилася, оскільки сили ворога виявилися значно більші за наші. Ворг продовжить штурмові дії далі на північ з метою вийти по рубежу річки Кінська», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні ворог атакував Запоріжжя та Запорізький район майже десятком «Шахедів».