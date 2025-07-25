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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Враг закрепляется в Камянском, штурмует Степногорск: DeepState обновил карту боев

В последние недели противник сумел продвинуться в Камянском и закрепиться, враг уже пытается выйти за пределы села, поэтому проводит атаки на Плавни и Степногорск.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Российские военные

Российские военные / © Укрінформ

Враг продолжает закрепляться в Камянском и проводит штурмовые действия на Степногорск, оба населенных пункта расположены в Запорожской области.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

«В последние недели противник сумел продвинуться в Камянском и закрепиться. Враг уже пытается выйти за пределы села, поэтому проводит атаки на Плавни и Степногорск. Возле последнего за вчера (24 июля — ред.) убито не менее шести оккупантов», — говорится в сообщении.

Именно Камянское, по данным аналитиков DeepState, оккупанты пытаются дозачистить, чтобы установить полный контроль над селом. Силы Обороны пытаются помешать этому, нанося большинство поражений FPV-дронами и сбросами.

«Понемногу ситуация ухудшилась, поскольку силы врага оказались значительно больше наших. Ворг продолжит штурмовые действия дальше на север с целью выйти за рубеж реки Кинская», — говорится в сообщении.

Враг продолжает закрепляться в Каменском и проводит штурмовые действия на Степногорске. / © t.me/DeepStateUA

Враг продолжает закрепляться в Каменском и проводит штурмовые действия на Степногорске. / © t.me/DeepStateUA

Напомним, накануне враг атаковал Запорожье и Запорожский район почти десятком «Шахедов».

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