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Враг закрепляется в Камянском, штурмует Степногорск: DeepState обновил карту боев
В последние недели противник сумел продвинуться в Камянском и закрепиться, враг уже пытается выйти за пределы села, поэтому проводит атаки на Плавни и Степногорск.
Враг продолжает закрепляться в Камянском и проводит штурмовые действия на Степногорск, оба населенных пункта расположены в Запорожской области.
Об этом сообщают аналитики DeepState.
«В последние недели противник сумел продвинуться в Камянском и закрепиться. Враг уже пытается выйти за пределы села, поэтому проводит атаки на Плавни и Степногорск. Возле последнего за вчера (24 июля — ред.) убито не менее шести оккупантов», — говорится в сообщении.
Именно Камянское, по данным аналитиков DeepState, оккупанты пытаются дозачистить, чтобы установить полный контроль над селом. Силы Обороны пытаются помешать этому, нанося большинство поражений FPV-дронами и сбросами.
«Понемногу ситуация ухудшилась, поскольку силы врага оказались значительно больше наших. Ворг продолжит штурмовые действия дальше на север с целью выйти за рубеж реки Кинская», — говорится в сообщении.
Напомним, накануне враг атаковал Запорожье и Запорожский район почти десятком «Шахедов».