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Россияне несколько часов атаковали Запорожье: какие последствия
Оккупанты в течение нескольких часов атаковали Запорожье ударными БпЛА. В городе и районе прогремела серия взрывов, в результате атаки начались пожары.
В ночь на воскресенье, 20 июля, российские оккупанты атаковали Запорожье и его окрестности. В результате удара в городе вспыхнуло несколько пожаров.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
«В результате обстрелов оккупантами травмирована 69-летняя женщина. Попадания пришлись по объектам гражданской инфраструктуры. В Приморском получили ранения две женщины, 64 и 73 лет. Их госпитализировали. В доме пенсионерок поврежден фасад и выбиты окна», — говорится в сообщении.
Кроме того, взрывной волной и обломками были повреждены частные и многоквартирные дома, транспортные средства граждан.
Ранее глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров отметил, что под ударом россиян оказалась гражданская инфраструктура — пострадали жилые дома.
Воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА в Запорожской области была объявлена около 21:00.
Воздушная тревога в регионе продолжалась из-за угрозы ударных БПЛА. После полуночи группа вражеских дронов типа «Шахед» двигалась в направлении Хортицкого района Запорожья.
В течение следующего часа в Запорожье и районах раздавались взрывы, Иван Федоров сообщал о работе сил ПВО.