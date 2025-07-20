Россияне несколько часов атаковали Запорожье: какие последствия

Последствия атаки

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В ночь на воскресенье, 20 июля, российские оккупанты атаковали Запорожье и его окрестности. В результате удара в городе вспыхнуло несколько пожаров.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

«В результате обстрелов оккупантами травмирована 69-летняя женщина. Попадания пришлись по объектам гражданской инфраструктуры. В Приморском получили ранения две женщины, 64 и 73 лет. Их госпитализировали. В доме пенсионерок поврежден фасад и выбиты окна», — говорится в сообщении.

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Кроме того, взрывной волной и обломками были повреждены частные и многоквартирные дома, транспортные средства граждан.

РФ ударила по Запорожью

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров отметил, что под ударом россиян оказалась гражданская инфраструктура — пострадали жилые дома.

Воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА в Запорожской области была объявлена около 21:00.

Воздушная тревога в регионе продолжалась из-за угрозы ударных БПЛА. После полуночи группа вражеских дронов типа «Шахед» двигалась в направлении Хортицкого района Запорожья.

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В течение следующего часа в Запорожье и районах раздавались взрывы, Иван Федоров сообщал о работе сил ПВО.