Командир Верес різко висловився про мобілізацію в Україні

Кирило Верес

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Командир 20-го окремого полку безпілотних систем «К-2», підполковник Кирило Верес різко висловився про перебіг мобілізації в Україні. Зокрема, про справедливість призову під час війни.

Свою думку військовий висловив в інтерв’ю «Українській правді».

«Якщо мобілізація примусова, значить, в країні війна. Про яку тоді справедливість, порядність та шляхетність може йти мова? Це все х**ня. Справедливо, щоб один вмирав, а інший — ні? Хтось віддав усе, а хтось кричить „Відкрийте кордони“. Мобілізація та війна не можуть бути красивими. Кров, піт, л*йно і купа смертей — ось це війна», — сказав Верес.

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На думку підполковника, багато працівників ТЦК незаслуженно отримують негатив на свою адресу на тлі «бусифікації».

Раніше політтехнолог Сергій Гайдай заявив, що в Україні взагалі не повинно бути примусової мобілізації, а має бути добровільний рекрутинг із гідними умовами.

Народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що збільшення фінансової мотивації для чоловіків могло б розв’язати проблему мобілізації в Україні.