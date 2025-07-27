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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Командир Верес різко висловився про мобілізацію в Україні

Військовий вважає, що несправедливо, коли один вмирає на фронті, а інший просто ховається.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Кирило Верес

Кирило Верес

Командир 20-го окремого полку безпілотних систем «К-2», підполковник Кирило Верес різко висловився про перебіг мобілізації в Україні. Зокрема, про справедливість призову під час війни.

Свою думку військовий висловив в інтерв’ю «Українській правді».

«Якщо мобілізація примусова, значить, в країні війна. Про яку тоді справедливість, порядність та шляхетність може йти мова? Це все х**ня. Справедливо, щоб один вмирав, а інший — ні? Хтось віддав усе, а хтось кричить „Відкрийте кордони“. Мобілізація та війна не можуть бути красивими. Кров, піт, л*йно і купа смертей — ось це війна», — сказав Верес.

На думку підполковника, багато працівників ТЦК незаслуженно отримують негатив на свою адресу на тлі «бусифікації».

Раніше політтехнолог Сергій Гайдай заявив, що в Україні взагалі не повинно бути примусової мобілізації, а має бути добровільний рекрутинг із гідними умовами.

Народний депутат України, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що збільшення фінансової мотивації для чоловіків могло б розв’язати проблему мобілізації в Україні.

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