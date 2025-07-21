В Украине цены на популярный овощ начали стремительно снижаться

Картофель / © www.freepik.com/free-photo

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В Украине продолжается снижение цен на картофель урожая 2025 года, фермеры предлагают картофель в диапазоне 11-18 гривен за килограмм (примерно 0,26-0,43 доллара), что в среднем на 10% дешевле, чем это было неделю назад.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit

Главной причиной такого падения следует считать благоприятные погодные условия и активизацию уборки урожая в большинстве регионов Украины, что существенно увеличило объемы предложения на внутреннем рынке. Это, в свою очередь, вызвало давление на цены. К тому же, по словам производителей, качество предлагаемого картофеля часто бывает не очень высоким, что тоже влияет на снижение стоимости продукта.

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Цены во второй половине июля прошлого года были примерно на 23% ниже, чем сейчас. В то же время эксперты предупреждают, что дальнейшее увеличение предложения может удерживать цены на низком уровне и в ближайшей перспективе.

Нынешний сезон характеризуется классической сезонной тенденцией — с ростом объемов предложения картофеля на рынке цены продолжают падать, что выгодно для потребителей, но создает вызовы для производителей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине снова подешевели тепличные помидоры. За последнюю неделю цены упали еще на 14%.

Кроме того, сообщалось о том, какие овощи и почему выгоднее купить, чем выращивать в Украине

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