В Украине начался сезон арбузов: сколько стоит килограмм

Цены на арбузы / © Pixabay

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Первые местные арбузы урожая 2025 года появились на украинских рынках. Сейчас бахчевые начали собирать фермеры южных областей и Закарпатья, однако массовый урожай ожидается позже.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Сезон арбузов начался примерно в те же сроки, что и в прошлом году. Однако сейчас лишь отдельные хозяйства продают арбузы крупным оптом. Из-за ограниченного предложения первые партии реализуют по более высоким ценам — в пределах 20-28 гривен за килограмм. Это на 10% дороже, чем в первой половине июля 2024 года.

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Специалисты отмечают, что цены могут резко упасть уже в ближайшее время — с расширением географии сбора арбузов и увеличением объемов предложения. Массовый выход продукции на рынок ожидается ближе к середине месяца.

Напомним, цены на сливочное масло в Украине уже превысили 580 грн/кг, а осенью прогнозируют подорожание сыра. Несмотря на прохладную весну, фермеры начали сбор голубики из открытого грунта. В этом году сезон начался позже, а стоимость уже в разы выше прошлогодней.