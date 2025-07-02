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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Цены на одну из популярных ягод взлетели: сколько стоит килограмм

В этом году сезон начался позже, а стоимость уже в разы выше прошлогодней.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Цены на голубику

Цены на голубику / © Pexels

Украинские фермеры начали сбор голубики из открытого грунта. В этом году сезон стартовал с задержкой — из-за прохладной весны первые ягоды появились на 10 дней позже, чем обычно.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Сейчас голубика стоит от 300 до 450 гривен за килограмм. Это в 2,6 раза дороже, чем в начале прошлого сезона. Цены выросли из-за того, что из-за погодных капризов урожай получился меньше.

Сейчас украинской ягоды на рынке немного, а спрос высокий. Но уже со следующей недели фермеры обещают больше свежей голубики.

Напомним, в Украине сливочное масло жирностью 72,5-73% уже стоит более 580 грн за килограмм. Ожидается, что к осени подорожает и сыр — из-за роста цен на сырье и производственные расходы.

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