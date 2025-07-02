Ціни на одну з популярних ягід злетіли: скільки коштує кілограм

Ціни на лохину / © Pexels

Реклама

Українські фермери розпочали збір лохини з відкритого ґрунту. Цьогоріч сезон стартував із затримкою — через прохолодну весну перші ягоди з’явилися на 10 днів пізніше, ніж зазвичай.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зараз лохина коштує від 300 до 450 гривень за кілограм. Це у 2,6 раза дорожче, ніж на початку минулого сезону. Ціни зросли через те, що через погодні примхи врожай вийшов меншим.

Реклама

Наразі української ягоди на ринку небагато, а попит високий. Та вже з наступного тижня фермери обіцяють більше свіжої лохини.

Нагадаємо, в Україні вершкове масло жирністю 72,5–73% вже коштує понад 580 грн за кілограм. Очікується, що до осені подорожчає й сир — через зростання цін на сировину та виробничі витрати.