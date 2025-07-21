В Україні ціни на популярний овоч почали стрімко знижуватися

Картопля / © www.freepik.com/free-photo

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В Україні триває зниження цін на картоплю врожаю 2025 року, фермери пропонують картоплю в діапазоні 11–18 гривень за кілограм (приблизно 0,26–0,43 долара), що в середньому на 10% дешевше, ніж це було тиждень тому.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit

Головною причиною такого падіння варто вважати сприятливі погодні умови та активізацію збирання врожаю в більшості регіонів України, що суттєво збільшило обсяги пропозиції на внутрішньому ринку. Це, своєю чергою, викликало тиск на ціни. До того ж, за словами виробників, якість запропонованої картоплі часто буває не дуже високою, що теж впливає на зниження вартості продукту.

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Ціни у другій половині липня минулого року були приблизно на 23% нижчими, ніж зараз. Водночас експерти попереджають, що подальше збільшення пропозиції може утримувати ціни на низькому рівні й у найближчій перспективі.

Нинішній сезон характеризується класичною сезонною тенденцією — із ростом обсягів пропозиції картоплі на ринку ціни продовжують падати, що вигідно для споживачів, але створює виклики для виробників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні знову подешевшали тепличні помідори. За останній тиждень ціни впали ще на 14%.

Орім того, повідомлялось про те, які овочі і чому вигідніше купити, ніж вирощувати в Україні.

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