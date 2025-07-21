Как возраст матери влияет на стать будущего ребенка: исследование / © Pixabay

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В течение многих лет считалось, что вероятность рождения сына или дочери составляет классические 50 на 50, подобно подбрасыванию монеты. Однако новое исследование Гарвардского университета ставит это распространенное мнение под вопрос. Ученые обнаружили, что на самом деле некоторые женщины гораздо чаще рожают детей только одного пола.

Об этом пишет Daily Mail.

Возраст матери: неожиданный фактор воздействия

Исследовательская группа проанализировала данные более 58 000 матерей, родивших по меньшей мере одного ребенка. Возраст матери играет ключевую роль в определении пола детей, что явилось настоящим открытием для биологов, статистиков и демографов.

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«Соотношение полов у людей уже давно интересует многих исследователей. Мы показали, что пол при рождении не соответствует простому биномиальному распределению, и обнаружили значительную внутриматеринскую корреляцию пола потомства», — объяснили ученые.

Общеизвестно, что пол ребенка определяется комбинацией половых хромосом, унаследованных от сперматозоида и яйцеклетки. Яйцеклетка всегда несет X-хромосому, в то время как сперматозоид может нести как X, так и Y. Если яйцеклетку оплодотворяет сперматозоид с X-хромосомой, рождается девочка; если с Y-хромозомой — мальчик. Именно это считалось равномерным распределением 50/50.

Результаты исследования: влияние возраста первого ребенка

Команда Гарварда подробно изучила данные 58 007 американок, которые имели по меньшей мере двоих детей, исследуя влияние восьми материнских признаков, таких как рост, ИМТ, раса, цвет волос, группа крови, хронотип, возраст первой менструации и возраст рождения первого ребенка.

Оказалось, что семь из этих признаков не оказывали влияния на пол ребенка. Однако анализ выявил ключевую связь между возрастом матери при рождении первого ребенка и вероятностью рождения детей одного пола.

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В частности:

Женщины, родившие первого ребенка старше 28 лет , имели 43% вероятности рождения всех детей только одного пола.

Женщины, ставшие матерями в возрасте до 23 лет, имели лишь 34% шансов родить детей только одного пола.

Почему это происходит?

«Старший возраст матери может быть связан с более высокой вероятностью рождения однополых детей, но другие наследственные, демографические и/или репродуктивные факторы не были связаны с статьей потомства», — отметили исследователи.

Причина этой связи остается не до конца понятной. Однако ученые предполагают, что это может быть связано с физиологическими изменениями, происходящими у женщин с возрастом, в частности с более короткой фолликулярной фазой и более низким pH влагалища. Короткая фолликулярная фаза, как правило, способствует выживанию Y-хромосомы, тогда как более кислая влагалищная среда — выживанию X-хромосомы.

«Каждая женщина может иметь разную склонность к каждому из этих факторов с возрастом, что может привести к более высокой вероятности последовательного рождения однополых детей», — объяснили авторы исследования.

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Они подчеркивают, что эти механизмы пока спекулятивны и требуют дальнейших исследований для подтверждения.

Вывод: монета имеет два «острия»

В общем, результаты исследования свидетельствуют о том, что шанс родить мальчика или девочку все же не идеальны 50/50. Это имеет значение для семей, уже имеющих нескольких детей одного пола и планирующих следующего ребенка.

«Семьи, желающие иметь детей более одного пола и уже имеющих двоих или трех детей одного пола, должны знать, что, пытаясь завести следующего ребенка, они, вероятно, подбрасывают монету с двумя остриями», — подытожили исследователи, намекая на то, что шансы могут быть неблагоприятными для желаемого результата.

Напомним, уникальный случай произошел с 20-летней Шарлоттой, родившей своего первого ребенка всего через 17 часов после того, как узнала о своей беременности.

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