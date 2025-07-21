Очень смело: Хайди Клум топлес появилась на пляже (видео)

Хайди Клум / © Associated Press

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Немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — успевает не только много работать, но и регулярно отдыхать. Звезда предпочитает пляжный отдых в компании своего мужа — музыканта Тома Каулитца.

Хайди Клум с мужем Томом / © Instagram Хайди Клум

В своем Instagtram она часто делится фото и видео с пляжа. Так, в этот раз она опубликовала пикантное видео, в котором запечатлена топлес. Хайди в одних трусах идет по песку и заходит в воду.

А на другом она топлес погружается в воду и плавает. «Медовый месяц», — подписала Клум видео, которое, судя по всему, снимал Том. Интересно, что функцию комментирования публикации Хайди закрыла.

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Ранее, напомним, супермодель Хайди Клум поделилась фото со взрослыми сыновьями.

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