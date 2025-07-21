Очень смело: Хайди Клум топлес появилась на пляже (видео)

Немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — успевает не только много работать, но и регулярно отдыхать. Звезда предпочитает пляжный отдых в компании своего мужа — музыканта Тома Каулитца.
В своем Instagtram она часто делится фото и видео с пляжа. Так, в этот раз она опубликовала пикантное видео, в котором запечатлена топлес. Хайди в одних трусах идет по песку и заходит в воду.
А на другом она топлес погружается в воду и плавает. «Медовый месяц», — подписала Клум видео, которое, судя по всему, снимал Том. Интересно, что функцию комментирования публикации Хайди закрыла.