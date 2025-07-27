В Україні почали стрімко зростати ціни на популярний овоч

Огірки / © iStock

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Українські тепличні комбінати цього тижня почали підвищувати ціни на огірки через скорочення пропозиції на ринку, викликане несприятливими погодними умовами, при цьому попит залишається на високому рівні.

Про це пишуть аналітики проєкту EastFruit.

Виробники огірків пояснюють поточне зростання цін різким зменшенням обсягів продукції на ринку, що пов’язано з міжсезонним періодом. Багато тепличних господарств вже завершили збір першого обороту огірка, а новий збір розпочнеться лише у другій половині серпня. Ті комбінати, які ще продають огірки, щодня підвищують ціни, спираючись на активний попит. Крім того, обмежена пропозиція огірків із відкритого ґрунту також підтримує високі ціни на тепличну продукцію.

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Наразі ціни на огірки в Україні становлять 25-45 грн за кілограм (приблизно $0,60-1,08), що на 19% більше, ніж наприкінці минулого тижня. Водночас порівняно з аналогічним періодом минулого року, вартість огірків досі на 24% нижча.

Експерти наголошують, що у разі покращення погодних умов ситуація на ринку може змінитися і цінова динаміка — відповідно — також.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні знову подешевшали тепличні помідори. За останній тиждень ціни впали ще на 14%. Також через сприятливі погодні умови та активізацію збирання врожаю в більшості регіонів України подешевшала картопля.

Орім того, повідомлялось про те, які овочі і чому вигідніше купити, ніж вирощувати в Україні.

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