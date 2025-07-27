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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Наймолодша українка зійшла на Говерлу: новий рекорд у 5 років

5-річна Регіна Абрамова з Львова стала наймолодшою, хто піднявся на Говерлу самостійно.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Рекорд на Говерлі

Рекорд на Говерлі / © Львівська ОДА

5-річна Регіна Абрамова зі Львова стала наймолодшою дитиною, яка самостійно підкорила найвищу вершину України — Говерлу. Юна спортсменка подолала весь маршрут без сторонньої допомоги та встановила новий національний рекорд.

Про це повідомив Департамент спорту, молоді та туризму Львівської обласної державної адміністрації у п’ятницю, 26 липня.

Зазначається, що дівчинка самостійно пройшла шлях на висоту 2061 метр за 2 години і 29 хвилин. Її досягнення офіційно зафіксоване як рекорд України — вона стала наймолодшою, хто піднявся на Говерлу без допомоги дорослих.

Рекорд України / © Львівська ОДА

Рекорд України / © Львівська ОДА

Це вже другий рекорд Регіни у 2025 році. У квітні вона здивувала країну, утримавшись у перевернутому висі на кільцях протягом 5 хвилин і 52 секунд — також рекордний показник для її вікової категорії.

Регіна є вихованкою Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 у Львові. Вона активно займається гімнастикою, бере участь у бігових змаганнях і вже має понад 20 стартів у різних вікових категоріях.

У Львівській ОДА зазначили, що пишаються такою наполегливістю та силою духу юної спортсменки, а також подякували її батькам і тренерам за підтримку та розвиток таланту.

Рекорд України / © Львівська ОДА

Рекорд України / © Львівська ОДА

«Ми щиро вітаємо Регіну, її родину та наставників із цим надзвичайним досягненням. Це приклад для наслідування для всієї молоді Львівщини та України», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Львові медики дитячої лікарні святого Миколая зробили майже неможливе: виходили дівчинку, яка народилася на 24-му тижні вагітності з вагою лише 600 грамів і зростом 30 см.

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