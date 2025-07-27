Сарана охоплює Україну: чому це сталося саме зараз

Сарана

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На півдні України — нашестя сарани. У Запорізькій області вже постраждали тисячі гектарів, а комахи зграями рухаються далі — їх помічають у Херсонській, Одеській, а також у Вінницькій і Дніпропетровській областях. Влада намагається тримати ситуацію під контролем, але масштаби явища викликають занепокоєння.

Про це пише BBC.

У соцмережах з’являються фото та відео хмар сарани. У Держспоживслужбі підтверджують: це не єгипетська чи марокканська, а перелітна (азійська) сарана. Цей вид зустрічався в Україні й раніше, але не збирався у такі масивні зграї. Експерти пояснюють — через зміну клімату, осушення водойм та теплі роки сарана отримала ідеальні умови для розмноження.

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«Особливо біля водойм, де стикаються сухий ґрунт і зелена рослинність — там ідеальні умови для сарани», — пояснює біолог Євген Кіося. Особливо критичними стали території навколо колишнього Каховського водосховища, де тепер буйно ростуть трави, ласощі для сарани.

Попри масштабні зграї, врожаю, як кажуть у Держспоживслужбі, наразі нічого не загрожує. Комахи в основному харчуються очеретом та дикорослими травами, промислові посіви здебільшого вже зібрано. Сарана не споживає овочі на кшталт помідорів чи картоплі — для неї вони токсичні.

Науковці попереджають: запобігти масовому розмноженню можна лише вчасно — ще до того, як комахи подорослішають. Ефективний моніторинг ситуації ускладнює те, що частина уражених територій — під обстрілами чи окупацією. Фахівці пропонують використовувати дрони для виявлення місць кладки яєць.

«Це питання моніторингу. Якщо вчасно виявити осередки, обробити їх — нашестя можна уникнути наступного року», — каже Тарас Пушкар із Інституту зоології НАН України.

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До речі, сарану в багатьох країнах не лише бояться, а й їдять. Комаха є джерелом високоякісного білка, її споживають навіть у вигляді консервів — зокрема в Ізраїлі, де сарану вирощують на експорт.

У яких областях з’явиться сарана наступною — точно сказати неможливо. Її зграї здатні долати сотні кілометрів і легко змінюють напрям руху. Вплинути на це можуть і погодні умови, і природні вороги комах.

Сарана може літати по Україні ще кілька тижнів і навіть дочекатися осінніх дощів. У будь-якому разі — це виклик як для екологів, так і для аграріїв. Ігнорувати його точно не варто.

Нагадаємо, останнім часом повідомлення про появу значних популяцій сарани викликають занепокоєння. Експерти розповіли, чим небезпечна сарана для людини.

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