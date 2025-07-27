Саранча охватывает Украину: почему это произошло именно сейчас

Сарана

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На юге Украины — нашествие саранчи. В Запорожской области уже пострадали тысячи гектаров, а насекомые стаями двигаются дальше — их замечают в Херсонской, Одесской, а также в Винницкой и Днепропетровской областях. Власти пытаются держать ситуацию под контролем, но масштабы явления вызывают беспокойство.

Об этом пишет BBC.

В соцсетях появляются фото и видео облаков саранчи. В Госпотребслужбе подтверждают: это не египетская или марокканская, а перелетная (азиатская) саранча.

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«Особенно у водоемов, где сталкиваются сухая почва и зеленая растительность — там идеальные условия для саранчи», — объясняет биолог Евгений Киося. Особенно критическими стали территории вокруг бывшего Каховского водохранилища, где теперь буйно растут травы, лакомство для саранчи.

Несмотря на масштабные стаи, урожая, как говорят в Госпотребслужбе, пока ничего не угрожает.

Ученые предупреждают: предотвратить массовое размножение можно только вовремя — еще до того, как насекомые повзрослеют. Эффективный мониторинг ситуации усложняет то, что часть пораженных территорий под обстрелами или оккупацией. Специалисты предлагают использовать дроны для обнаружения мест кладки яиц.

«Это вопрос мониторинга. Если вовремя обнаружить ячейки, обработать их — нашествие можно избежать в следующем году», — говорит Тарас Пушкарь из Института зоологии НАН Украины.

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Кстати, саранча во многих странах не только боятся, но и едят.

В каких областях появится саранча следующей — точно сказать невозможно. Ее стаи способны преодолевать сотни километров и легко изменяют направление движения. Повлиять на это могут и погодные условия, и природные враги насекомых.

Саранчишка может летать по Украине еще несколько недель и даже дождаться осенних дождей. Во всяком случае, это вызов как для экологов, так и для аграриев. Игнорировать его точно не следует.

Напомним, в последнее время сообщения о появлении значительных популяций саранчи вызывают беспокойство. Эксперты рассказали, чем опасна саранча для человека.

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