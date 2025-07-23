Ціни на молоко знову зросли: до чого варто готуватися українцям

Ціни на молоко / © Pixabay

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У другій половині липня в Україні зросли закупівельні ціни на молоко. Причиною стали дефіцит молока-сировини та підвищений попит на експорт.

Про це повідомила Асоціація виробників молока.

Станом на 22 липня середня ціна молока екстраґатунку становила 16,14 грн/кг без ПДВ — це на 14 копійок більше, ніж місяць тому. Вартість вищого ґатунку зросла на 10 копійок — до 15,85 грн/кг, а ціна першого ґатунку залишилася незмінною — 15,45 грн/кг без ПДВ.

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«У червні Україна збільшила експорт казеїну, а експорт вершкового масла в першому півріччі 2025 р. зріс на 50%. Ціни на готову продукцію зростають під впливом девальвації гривні. Покращилася рентабельність виробництва сухого молока, казеїну, кисломолочного продукту» — заявив експерт Георгія Кухалейшвілі.

У серпні ціни можуть зрости ще на 20–30 копійок, прогнозують аналітики з огляду на її дефіцит і бажання виробників збільшити виручку.

Нагадаємо, цього року в Україні не прогнозується різке підвищення цін на кавуни. Врожай буде достатнім, тому ціни залишаться стабільними подібно до минулого сезону. Водночас ціни на популярний овоч почали стрімко знижуватися.