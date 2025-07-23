Цены на молоко снова выросли: к чему стоит готовиться украинцам

Цены на молоко / © Pixabay

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Во второй половине июля в Украине выросли закупочные цены на молоко. Причиной стали дефицит молока-сырья и повышенный спрос на экспорт.

Об этом сообщила Ассоциация производителей молока.

По состоянию на 22 июля средняя цена молока экстрасорта составила 16,14 грн/кг без НДС — это на 14 копеек больше, чем месяц назад. Стоимость высшего сорта выросла на 10 копеек — до 15,85 грн/кг, а цена первого сорта осталась неизменной — 15,45 грн/кг без НДС.

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«В июне Украина увеличила экспорт казеина, а экспорт сливочного масла в первом полугодии 2025 г. вырос на 50%. Цены на готовую продукцию растут под влиянием девальвации гривны. Улучшилась рентабельность производства сухого молока, казеина, кисломолочного продукта» — заявил эксперт Георгия Кухалейшвили.

В августе цены могут вырасти еще на 20-30 копеек, прогнозируют аналитики ввиду ее дефицита и желания производителей увеличить выручку.

Напомним, в этом году в Украине не прогнозируется резкое повышение цен на арбузы. Урожай будет достаточным, поэтому цены останутся стабильными подобно прошлому сезону. В то же время цены на популярный овощ начали стремительно снижаться.