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Соединенные Штаты стремятся избежать участия в войне в Украине, при этом президент Дональд Трамп намерен «восстановить мир через силу».

Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон на пресс-конференции, которая состоялась в Вашингтоне 22 июля и которую транслировал телеканал C-Span.

По его словам, война в Украине «продолжается слишком долго».

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«Слишком много невинных людей погибает, и мы совсем не хотим дальнейшего участия Америки в этом», — подчеркнул спикер Палаты представителей — нижней палаты американского парламента.

При этом Майк Джонсон отметил, что то, что «делает НАТО и наши союзники по всему миру, может быть эффективным».

«Я думаю, что мы все уже устали от этого и надеемся, что это скоро закончится. Мы доверяем главнокомандующему [президенту США Дональду Трампу]. Он восстанавливает мир через силу», — подытожил американский политик-республиканец.

Напомним, ранее умеренный республиканец Дон Бэкон, представляющий в Палате представителей Небраску, заявил, что на более жесткие заявления президента Дональда Трампа относительно войны России против Украины могла повлиять его жена — первая леди Мелания Трамп

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