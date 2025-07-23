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Трамп положит конец войне в Украине, "восстановив мир через силу" — Майк Джонсон
Спикер Палаты представителей США заявил, что война в Украине продолжается «слишком долго».
Соединенные Штаты стремятся избежать участия в войне в Украине, при этом президент Дональд Трамп намерен «восстановить мир через силу».
Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон на пресс-конференции, которая состоялась в Вашингтоне 22 июля и которую транслировал телеканал C-Span.
По его словам, война в Украине «продолжается слишком долго».
«Слишком много невинных людей погибает, и мы совсем не хотим дальнейшего участия Америки в этом», — подчеркнул спикер Палаты представителей — нижней палаты американского парламента.
При этом Майк Джонсон отметил, что то, что «делает НАТО и наши союзники по всему миру, может быть эффективным».
«Я думаю, что мы все уже устали от этого и надеемся, что это скоро закончится. Мы доверяем главнокомандующему [президенту США Дональду Трампу]. Он восстанавливает мир через силу», — подытожил американский политик-республиканец.
Напомним, ранее умеренный республиканец Дон Бэкон, представляющий в Палате представителей Небраску, заявил, что на более жесткие заявления президента Дональда Трампа относительно войны России против Украины могла повлиять его жена — первая леди Мелания Трамп