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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Могу кровью расписаться": Кравченко о расширении полномочий прокуратуры

Руслан Кравченко уверяет: новые полномочия ГПУ не станут инструментом давления. Но ответственность — на нем.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Руслан Кравченко

Руслан Кравченко

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал расширение своих полномочий по делам, расследуемым НАБУ.

Об этом он сказал на брифинге.

Он подчеркнул, что не просил об изменениях в законодательстве и отвечает только за собственные действия.

«Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Меня не спрашивали, хочу ли я этих полномочий. Я только могу сказать: на свою ответственность принимаю решение по закону», — заявил Кравченко, отвечая на вопросы журналистов о гарантиях добродетели.

Он подчеркнул, что его можно оценивать только по конкретным шагам, а не к обещаниям: «Я могу кровью расписаться, если вам поможет. Но главное — это события, которые произойдут в будущем».

Напомним, Кравченко также заявил, что в его кабинете не поднимались вопросы уголовных производств относительно руководства НАБУ и САП. Отвечая на прямой вопрос, он отметил: «У меня в кабинете такие производства не звучали».

В свою очередь, директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что сейчас ходят слухи о возможном сообщении ему о подозрении, однако заверил, что готов к такому развитию событий.

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