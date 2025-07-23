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"Могу кровью расписаться": Кравченко о расширении полномочий прокуратуры
Руслан Кравченко уверяет: новые полномочия ГПУ не станут инструментом давления. Но ответственность — на нем.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал расширение своих полномочий по делам, расследуемым НАБУ.
Об этом он сказал на брифинге.
Он подчеркнул, что не просил об изменениях в законодательстве и отвечает только за собственные действия.
«Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Меня не спрашивали, хочу ли я этих полномочий. Я только могу сказать: на свою ответственность принимаю решение по закону», — заявил Кравченко, отвечая на вопросы журналистов о гарантиях добродетели.
Он подчеркнул, что его можно оценивать только по конкретным шагам, а не к обещаниям: «Я могу кровью расписаться, если вам поможет. Но главное — это события, которые произойдут в будущем».
Напомним, Кравченко также заявил, что в его кабинете не поднимались вопросы уголовных производств относительно руководства НАБУ и САП. Отвечая на прямой вопрос, он отметил: «У меня в кабинете такие производства не звучали».
В свою очередь, директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что сейчас ходят слухи о возможном сообщении ему о подозрении, однако заверил, что готов к такому развитию событий.