"Могу кровью расписаться": Кравченко о расширении полномочий прокуратуры

Руслан Кравченко

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Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал расширение своих полномочий по делам, расследуемым НАБУ.

Об этом он сказал на брифинге.

Он подчеркнул, что не просил об изменениях в законодательстве и отвечает только за собственные действия.

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«Я не знаю, как ответить на ваш вопрос. Меня не спрашивали, хочу ли я этих полномочий. Я только могу сказать: на свою ответственность принимаю решение по закону», — заявил Кравченко, отвечая на вопросы журналистов о гарантиях добродетели.

Он подчеркнул, что его можно оценивать только по конкретным шагам, а не к обещаниям: «Я могу кровью расписаться, если вам поможет. Но главное — это события, которые произойдут в будущем».

Напомним, Кравченко также заявил, что в его кабинете не поднимались вопросы уголовных производств относительно руководства НАБУ и САП. Отвечая на прямой вопрос, он отметил: «У меня в кабинете такие производства не звучали».

В свою очередь, директор НАБУ Семен Кривонос подтвердил, что сейчас ходят слухи о возможном сообщении ему о подозрении, однако заверил, что готов к такому развитию событий.

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