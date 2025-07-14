Трамп меняет курс по Украине: почему Путин его "разозлил"

Трамп меняет тон в отношении Украины / © Associated Press

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Получасовая пресс-конференция Дональда Трампа в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте дала мало конкретики, но четко указала на смену позиции президента США по войне в Украине. Трамп заявил, что США будут продавать оружие Украине, а другие страны НАТО будут оплачивать счета, хотя детали по суммам, типам вооружения и срокам были мизерными. Он упомянул о полных ракетных системах Patriot, а Рютте добавил о «ракетах и боеприпасах».

Об этом пишет The Guardian.

Точный объем военных закупок, способный заставить Владимира Путина рассмотреть прекращение огня, остается неизвестен. Однако любой пакет на сумму более 10 миллиардов долларов по сравнению с $67 миллиардами, предоставленными Джо Байденом за почти три года, безусловно, станет сигналом для Москвы. Трамп также пообещал ввести 100% пошлины против России, если Путин не заключит соглашение о прекращении боевых действий в течение 50 дней. Однако его предыдущий опыт по пошлинам был настолько запутанным, что сложно прогнозировать последствия.

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Несмотря на нехватку деталей, тон заявления Трампа чрезвычайно важен. Хотя он не выражал откровенного гнева, сказав: «Мы очень недовольны – я недоволен – Россией», в его голосе чувствовалось явное раздражение в отношении российского коллеги.

Пришедший на должность президент США веря, что сможет договориться с Путиным о прекращении войны, теперь, похоже, изменил свое мнение. Трамп четыре раза отметил, что думал, что достиг соглашения с Путиным, но немедленные бомбардировки Россией украинских городов заставляли его пересматривать свою позицию.

В этом изменении мнения ключевую роль, возможно, сыграла Мелания Трамп. Президент рассказал, что когда он делился с женой «прекрасным разговором» с Путиным, она отвечала: «О, действительно? Только пострадал еще один город», что мягко побудило его пересмотреть свою приверженность российскому лидеру.

Ранее, в конце февраля, его фактически «выгнали» из Белого дома после неприятной телевизионной ссоры, а поставки оружия временно прекращались. Теперь, похоже, Трамп постепенно осознал неискренность Путина, что является критически важным моментом для Украины.

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Хотя текущее отсутствие конкретных деталей может быть недостаточным, чтобы заставить Кремль искать мир, изменение тона Трампа и готовность Европы финансировать поставки оружия означают, что важнейший союзник Украины остается готовым поддерживать его в борьбе за выживание.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что очень разочарован Путиным и Россией. Он снова посетовал, что США якобы потратили 350 миллиардов долларов на помощь Украине (Киев отрицал такую сумму).