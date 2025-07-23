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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Трамп покладе край війні в Україні, "відновивши мир через силу" — Майк Джонсон

Спікер Палати представників США заявив, що війна в Україні триває «занадто довго».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Майк Джонсон і Дональд Трамп

© ТСН.ua

Сполучені Штати прагнуть уникнути участі у війні в Україні, при цьому президент Дональд Трамп має намір «відновити мир через силу».

Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон на пресконференції, яка відбулася у Вашингтоні 22 липня і яку траснював телеканал C-Span.

За його словами, війна в Україні «триває занадто довго».

«Занадто багато невинних людей гине, і ми зовсім не хочемо подальшої участі Америки в цьому», — наголосив спікер Палати представників — нижньої палати американського парламенту.

При цьому Майк Джонсон зазначив, що те, що «робить НАТО і наші союзники по всьому світу, може бути ефективним».

«Я думаю, що ми всі вже втомилися від цього і сподіваємося, що це скоро закінчиться. Ми довіряємо головнокомандувачу [президенту США Дональду Трампу]. Він відновлює мир через силу», — підсумував американський політик-республіканець.

Нагадаємо, раніше поміркований республіканець Дон Бекон, який представляє у Палаті представників Небраску, заявив, що на жорсткіші заяви президента Дональда Трампа щодо війни Росії проти України могла вплинути його дружина — перша леді Меланія Трамп.

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