Що буде з прокурорами, які не підтвердять свою інвалідність: Кравченко відповів

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко / © ITV

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Генеральний прокурор України Руслан Кравченко відповів на запитання щодо отримання законної чи незаконної інвалідності прокурорами України.

Про це йшлося під час брифінгу 23 липня.

«Навіть це питання щодо отримання законної інвалідності чи незаконної інвалідності… Чисто моє внутрішнє бажання, щоб більше прокурорів підтвердило свою законність отримання інвалідності, тому що кожен прокурор дуже ціний», — сказав Кравченко.

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Проте ті прокурори, які отримали незаконну інвалідність, за словами генпрокурора, будуть звільнені і відповідатимуть перед законом.

Нагадаємо, 2024 року скандал із прокурорами з фіктивною інвалідністю сколихнул Україну. Зокрема, йдеться про ексголову Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяну Крупу.

Минулоріч вищий антикорупційний суд заарештував частину майна Тетяни Крупи, яку запідозрили у незаконному збагаченні.

Згодом український президент Володимир Зеленський видав указ про ліквідацію МСЕК.

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На тлі скандалу зі МСЕК тодішній генпрокурор України Андрій Костін подав у відставку.

Зі свого боку в СБУ прозвітували, що від початку року оголосили про підозру 64 посадовцям МСЕК і скасували понад чотири тисячі висновків про інвалідність.

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