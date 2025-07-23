Що буде з САП після скандального закону: генпрокурор відповів

Руслан Кравченко

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура працюватиме без змін, Офіс генпрокурора не збираєтсья влаштовувати «кадрову чистку у САП.

Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Кравченко на брифінгу, сьогодні, 23 липня.

«Сім’я органів прокуратури єдина. САП здійснює спеціалізовану антикорупційну прокуратуру по справах, які підслідні НАБУ. Вони по своєму напрямку працюють. У нас є спеціалізована екологічна прокуратура. Інші прокурори не заважають їм працювати. Вони розслідують представник керівництва, здійснюють тих проваджень, які стосуються збитків, наприклад, екології на землі, воді, тощо», — пояснив він.

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Кравченко запевнив, що призначати, набирати у САП людей і робити кадрові перестановки він не збирається.

«Навіщо? У нас кадровий голод, немає людей, у нас більше тисячі осіб, тисячі посад, незаповнені, і я не знаю, де людей брати», — сказав генпрокурор.

Раніше генпрокурор Кравченко прокоментував чутки про справи щодо очільників НАБУ і САП.

Нагадаємо, що вчора пізно ввечері президент Зеленський підписав скандальний закон про НАБУ та САП, незважаючи на те, що чимало громадських діячів і журналістів закликали главу держави не підписувати цей закон, а у Києві, Львові та Дніпрі сотні людей вийшли на акції протесту з вимогою накласти вето на цей закон.

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